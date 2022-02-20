Болгарія підписала декларацію про європейську перспективу України — Кулеба

Угоду було підписано під час Мюнхенської конференції в Німеччині.

Болгарія стала восьмою країною, яка підписала декларацію про європейську перспективу України.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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За його словами, напередодні під час Мюнхенської конференції президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Кирилом Петковим.

"З ним він підписав декларацію про підтримку Болгарією європейської перспективи України. Це вже восьма така декларація, тобто практично третина членів ЄС офіційно підтвердили європейську перспективу України", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, раніше декларацію про європейську перспективу України підписала Хорватія. Наразі йдуть переговори про підписання угоди і з Чехією.

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