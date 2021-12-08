Україна та Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу

Хорватія вже шоста країна, яка підтримала нас у прагненні приєднатися до Євросоюзу.

Україна і Хорватія підписали декларацію про європейську перспективу нашої країни.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спільної з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем заяви для ЗМІ, пише Укрінформ.

"Ціную активну позицію Загреба на підтримку європейських та євроатлантичних прагнень України. Важливим є підписання сьогодні спільної декларації щодо підтримки європейської перспективи України", — сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що Хорватія вже шоста країна, яка підтримала нас у прагненні до Євросоюзу. Глава держави додав, що Україна дуже цінує підтримку Хорватії у нашому бажанні приєднатись до ЄС.

Нагадаємо, Україна провела перемовини з керівництвом ЄС щодо скасування плати за роумінг для своїх громадян. Крім того, йшлося про зменшення комісії за грошові перекази в євро між Україною та країнами-членами ЄС.

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