Skoda планує випустити електричну версію Octavia

Ця версія з'явиться на ринку не раніше 2023 року.

Компанія Skoda має намір випустити компактний електромобіль.

Про це в коментарі для Autocar розповів керівник служби маркетингу чеського автовиробника - Мартін Ян.

Так, за словами Яна, це буде міський електрокар Skoda Octavia, який повинен буде залучити більш консервативно налаштовану публіку, на яку купівля кросовера становить неприйнятний компроміс. Очікується, що в основу нової моделі ляже електрокар Volkswagen Aero B. Однак, на відміну від материнської компанії, Skoda не збирається змінювати силову установку разом із неймінгом моделі.

Незважаючи на те, що клієнти під час вибору машини все частіше віддають перевагу кросоверам, марка Škoda не планує в найближчому майбутньому відмовлятися від випуску звичних седанів, хетчбеків та універсалів навіть у разі переходу до електрокарів.

"Ми залишаємося чуйними до запитів споживачів, і продовжимо пошук форм і стилів, що краще відповідають їх очікуванням. На мою думку, і Octavia, і Superb залишаються затребуваними споживачами", - зазначив керівник служби маркетингу Skoda.

Технічних характеристик нової електричної Octavia у Skoda не називають. Виходячи з позиціювання марки, навіть якщо в основу новинки ляже Aero B, електрокар все одно не отримає потужну силову установку, але при цьому запас ходу може цілком відповідати старшій моделі.

За попередніми даними, нова електрична версія Skoda Octavia з’явиться на ринку не раніше ніж 2023 року. Водночас головну ставку на шляху електрифікації модельного ряду компанії Škoda роблять саме на кросовери. Кросоверами будуть перші три базові електрокари Škoda. Слідом за випущеним навесні 5-місним Škoda Eniaq iV незабаром представлять 7-місний електрокросовер, а також субкомпактний бюджетний електричний кросовер.