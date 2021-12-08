Skoda планирует выпустить электрическую версию Octavia

Эта версия появится на рынке не раньше 2023 года.

Компания Skoda намерена выпустить компактный электромобиль.

Об этом в комментарии для Autocar рассказал руководитель службы маркетинга чешского автопроизводителя – Мартин Ян.

Так, по словам Яна, это будет городской электрокар Skoda Octavia, который должен будет привлечь более консервативно настроенную публику относительно кроссоверов. Ожидается, что в основу новой модели ляжет электрокар Volkswagen Aero B. Однако, в отличие от материнской компании, Skoda не собирается менять силовую установку вместе с неймингом модели.

Несмотря на то, что клиенты при выборе машины все чаще предпочитают кроссоверы, марка Škoda не планирует в ближайшем будущем отказываться от выпуска привычных седанов, хэтчбеков и универсалов даже в случае перехода к электрокарам.

"Мы остаемся отзывчивыми к запросам потребителей, и продолжим поиск форм и стилей, которые лучше отвечают их ожиданиям. По моему мнению, и Octavia, и Superb остаются востребованными потребителями", — отметил руководитель службы маркетинга Skoda.

Технических характеристик новой электрической Octavia у Skoda не называют. Исходя из позиционирования марки, даже если в основу новинки ляжет Aero B, электрокар все равно не получит мощную силовую установку, но при этом запас хода может полностью соответствовать старшей модели.

По предварительным данным, новая электрическая версия Skoda Octavia появится на рынке не раньше 2023 года. В то же время, главную ставку на пути электрификации модельного ряда компании Škoda делают именно на кроссоверы. Кроссоверами будут первые три базовых электрокара Škoda. Вслед за выпущенным весной 5-местным Škoda Eniaq iV вскоре представят 7-местный электрокроссовер, а также субкомпактный бюджетный электрический кроссовер.