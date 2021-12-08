Макрон проведе телефонні розмови з Путіним та Зеленським

Макрон проведе телефонні розмови з Путіним та Зеленським

Розмови Макрона з главами України та Росії відбудуться за підсумками перемовин Путіна і Байдена.

Президент Франції Еммануель Макрон найближчим часом планує провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це пише BFM-TV.

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Повідомляється, що після онлайн-зустрічі Джо Байдена та Володимира Путіна, Президент США провів розмови з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Британії, щоб "поінформувати їх" про розмову з Путіним "і проконсультуватися щодо подальших дій".

Як зазначають, розмови Макрона з главами України та Росії відбудуться за підсумками перемовин Путіна і Байдена.

Нагадаємо, переговори Байдена та Путіна відбулися 7 грудня о 17:00 за київським часом і тривали понад дві години. Основною темою було нарощування російських військ на кордоні з Україною.

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