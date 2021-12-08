Макрон проведет телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Макрон проведет телефонные разговоры с Путиным и Зеленским

Разговоры Макрона с главами Украины и России состоятся по итогам переговоров Путина и Байдена.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом пишет BFM-TV.

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Сообщается, что после онлайн-встречи Джо Байдена и Владимира Путина Президент США провел разговоры с лидерами Франции, Германии, Италии и Британии, чтобы "информировать их" о разговоре с Путиным "и проконсультироваться о дальнейших действиях".

Разговоры Макрона с главами Украины и России состоятся по итогам переговоров Путина и Байдена.

Напомним, переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря в 17:00 по киевскому времени и длились более двух часов. Основной темой было наращивание русских войск на границе с Украиной.

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