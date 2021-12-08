Украина и Хорватия подписали декларацию о европейской перспективе

Хорватия уже шестая страна, поддержавшая нас в стремлении вступить в Евросоюз.
Украина и Хорватия подписали право на европейскую перспективу нашей страны.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время совместного с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем заявления для СМИ, пишет Укринформ.
"Ценю активную позицию Загреба в поддержку европейских и евроатлантических стремлений Украины. Важно подписание сегодня совместной декларации о поддержке европейской перспективы Украины", — сказал Зеленский.
Президент подчеркнул, что Хорватия уже шестая страна, поддержавшая нас в стремлении к Евросоюзу. Глава государства добавил, что Украина очень ценит поддержку Хорватии в нашем желании присоединиться к ЕС.
Напомним, Украина провела переговоры с руководством ЕС по отмене платы за роуминг для своих граждан. Кроме того, речь шла об уменьшении комиссии за денежные переводы в евро между Украиной и странами-членами ЕС.