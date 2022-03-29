Шмигаль назвав одну з основних компаній для держави

Шмигаль назвав одну з основних компаній для держави

Укрзалізниця щодня перевозить сотні тисяч людей та тисячі тонн вантажів, зазначив прем'єр.

"Укрзалізниця" стала однією з основних компаній для держави. Щодня перевозяться тисячі тонн вантажів, сотні тисяч людей.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 29 березня на першому від початку війни засіданні Кабінету міністрів.

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Для автотранспорту відкрили окремі логістичні маршрути. Будуємо нові склади на західному кордоні, а також плануємо там вже найближчим часом відкривати нові пункти пропуску.

Нагадаємо, прем’єр також повідомляв, що втрати України від повномасштабного вторгнення Росії перевищили трильйон доларів. До цієї суми входять вже заподіяні збитки інфраструктурі та економіці, а також майбутні втрати у наступні роки.

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