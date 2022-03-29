Шмигаль назвал одну из основных компаний для государства

Шмигаль назвал одну из основных компаний для государства

Укрзалізниця ежедневно перевозит сотни тысяч человек и тысячи тонн грузов, отметил премьер.

"Укрзалізниця" стала одной из основных компаний для государства. Ежедневно перевозятся тысячи тонн грузов, сотни тысяч человек.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29 марта на первом с начала войны заседании Кабинета министров.

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"Для автотранспорта открыли отдельные логистические маршруты. Строим новые склады на западной границе, а также планируем там в ближайшее время открывать новые пункты пропуска", - отметил он.

Напомним, премьер также сообщал, что потери Украины от полномасштабного вторжения России превысили триллион долларов. В эту сумму входят уже причиненный ущерб инфраструктуре и экономике, а также будущие потери в последующие годы.

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