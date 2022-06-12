“Мінні поля були”: військовий експерт пояснив швидке захоплення Херсона

Ліквідацію інженерних та мінно-вибухових загороджень на адміністративній межі з окупованим Кримом потрібно розслідувати на рівні парламентської спецкомісії.

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення окупанти зуміли швидко захопити Херсон, оскільки на межі з окупованим Кримом були ліквідовані мінні поля, а війська не могли втримати масованого наступу ворога.

Про це він говорив на Youtube-каналі "В гостях у Гордона".

За словами експерта, українські війська дали бій окупантам, але швидко були розгромлені.

“Там була у нас артилерійська бригада і механізована бригада. Вони дали бій, але сили противника були набагато більшими. Я думаю, що фактор раптовості і фактор масованості вогневого удару зіграв свою роль. Що стосується інженерних та мінно-вибухових загороджень... гадаю, що тут треба проводити розслідування, причому цілком можливо, що навіть на рівні парламентської комісії", - заявив Жданов.

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Військовий експерт переконаний, що необхідно з'ясувати, "чому і найголовніше, хто дав команду на зняття всіх цих інженерних та мінно-вибухових загороджень".

Жданов стверджує, що наявність мінних полів підтверджують його розмови з енергетиками, які обслуговували лінії електропередач на межі із Кримом.

"Я точно знаю, що були мінні поля, бо я розмовляв з енергетиками. Коли вони їздили обслуговувати лінії ЛЕП, які колись підривали в районі Криму, їх не допускали самостійно наближатися до ліній, їм давали супроводжуючого. Їм пояснювали, що там мінні поля, і можна підірватись", - наголосив він.

Нагадаємо, полковник Сергій Грабський раніше висловив думку, що для ЗСУ було б надто складним завданням утримання перешийку з Кримом.

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