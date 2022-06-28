У ДСНС створюють 80 нових підрозділів для гуманітарного розмінування території

Для навчання нових піротехніків залучать міжнародних фахівців.

Державна служба з надзвичайних ситуацій створює 80 нових піротехнічних підрозділів для проведення гуманітарного розмінування території України.

Про це повідомила речниця міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва під час брифінгу в "Укрінформі".

Вона зазначила, що зараз фахівців для первинного розмінування вистачає. Та брак кадрів може стати помітним, коли доведеться розміновувати усі деокуповані території.

"Ми зараз говоримо саме про первинне розмінування. Його ми плануємо зробити впродовж року після деокупації всіх територій. А вже розмінування лісів, полів потребує більше часу – від 5 до 10 років", - підкреслила речниця.

За її словами, для навчання нових піротехніків і підвищення кваліфікації вже працюючих організовано проведення на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування тренінгів та навчальних курсів.

"До навчання долучилися група естонського персоналу зі знешкодження саморобних вибухових пристроїв Центру рятувальних служб Естонії та Центру оборони, Данська рада у справах біженців та Данська група з розмінування, а також проєкт міжнародної технічної допомоги ОБСЄ "Розвиток потенціалу України з протимінної діяльності", - поінформувала Матвєєва.

Нагадаємо, у Дніпрі біля одного з пологових будинків виявили "розтяжку".

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