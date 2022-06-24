У ДСНС дали невтішний прогноз щодо розмінування всіх територій України

В Україні на розмінування всіх територій знадобиться не менше 10 років.

Зараз надзвичайники очистили вже понад 60 тисяч гектарів територій та знищили 45 тисяч небезпечних предметів.

Про це розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Як повідомляється, 10 років - це без урахування територій, на яких зараз відбуваються активні бойові дії. Для порівняння: підрозділи ДСНС досі працюють над розмінуванням держави після Першої та Другої світових війн.

Піротехніки з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищили близько двох тисяч авіаційних бомб. Працюють підрозділи і на воді.

“Наразі наші рятувальники та піротехніки працюють над тим, щоб очистити акваторії. Наразі очищено близько 33 гектарів акваторій – на Київщині, Сумщині, на Запоріжжі, Миколаївщині. Влучено та знешкоджено 664 вибухонебезпечні предмети”, - наголосив пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий.

Нагадаємо, що у Львові затримали зрадника, який "зливав" позиції ЗСУ.

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