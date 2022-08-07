Украина стала первой в медальном зачете кубка Европы по дзюдо в Латвии

В заключительный день соревнования Кубка Европы по дзюдо Украина завоевала четыре медали и возглавила медальный зачет. На счету "сине-желтых" 11 наград.

Сборная Украины по дзюдо получила четыре медали в заключительный день соревнований на этапе Кубка Европы в Риге и возглавила медальный зачет.

Даниил Гуцол выиграл "золото" в категории до 100 кг, в финальной схватке одолев другого украинца Алексея Ершова.

Два других украинца боролись за "бронзу" в категории до 90 кг – Виталий Шепель победил Александра Черкая. Вторую бронзовую медаль завоевал Михаил Свидрак (до 81 кг).

Напомним, что в первый день соревнований на этапе Кубка Европы в Риге сборная Украины по дзюдо завоевала семь медалей.

Кубок Европы проходил в Риге 6 и 7 августа. Украина в итоге заняла первое место в медальном зачете соревнований.

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