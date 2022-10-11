Вибух на Кримському мосту: скільки людей загинуло

Внаслідок вибуху на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побудований уже після незаконної анексії 2014 року, загинуло четверо людей, зокрема суддя Арбітражного суду Москви.

Про це повідомили росЗМІ.

"Кількість загиблих під час теракту на Кримському мосту зросла до чотирьох, серед них суддя Арбітражного суду Москви", - сказано у джерелі.

Вибух на Кримському мосту: подробиці

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побудований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Пізніше окупанти показали, який вигляд зараз має пошкоджений міст. Все було знято з такого ракусу, аби не шокувати реальністю росіян.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

А от радник глави Офісу президента Михайло Подоляк певен: вибух влаштували самі росіяни. На його думку, вибух став наслідком протистояння між ФСБівцями та російським Міноборони.

Пізніше головний колаборант і "гауляйтер" окупованого півострова Сергій Аксьонов заявив, що автомобільний рух непошкодженими смугами моста відновили. Але лише для легкових авто і автобусів. Вантажівки поки не пропускають.

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