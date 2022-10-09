Підрив Кримського мосту: світ вітає українців

Світові політики вітають українців після підриву Кримського мосту, хоча доказів причетності України до події – жодних, йдеться в ТСН.

Одним з перших Україну привітав з підірваним Керченським мостом міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу. А польский депутат Європарламенту Роберт Бедронь написав: бальзам на серце, добре що Путін дістав на день народження такий подарунок, сподіваюся, він отримає ще. Кримський міст провів референдум, пише на своїй сторінці словацька поліція, і 99 та 7 десятих відсотків висловилося за приєднання до води.

До підриву мосту начебто причетна вантажівка, яка заїхала з російського боку, з Тамані. Вона перевозила добрива, замовлені Інтернетом. Є й інші версії - підводне мінування опор. Потужність вибуху оцінюють до кількох тонн в тротиловому еквіваленті.

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Самопідрив і очевидна провокація - так на вибух Керченського мосту відреагував Офіс президента.Михайло Подоляк зазначає, усе це - логістика підриву, синхронізація з паливним ешелоном для посилення вибуху, обсяг знищення дорожного полотна - вказує на російський слід. Мовляв, ФСБ і Приватна військова компанія намагаються позбутися керівників Міноборони і Генштабу. Але підрив мосту - особистого проєкту Путіна - не лише підриває позиції ФСБ, але і дає військовим алібі за системні поразки на півдні України.

Кремлівська методичка після вибуху не бариться: пропагандисти зобов’язані робити акцент на тому, що міст не зруйнований, а трішечки пошкоджений і вже начебто йде "підготовка до його ремонту".

Російським туристам незаконна влада анексованого півострову пообіцяла компенсувати зайву добу проживання, їх там нарахували майже 50 тисяч. Тому, незважаючи на погоду, відкривають паромну переправу, закриту після того, як добудували міст. Вона ще не запрацювала, а черга до неї розтягується на кілька кілометрів.

В Криму поспішають купувати бензин і запасатися продуктами. Цукру, води і макарон, розрахував незаконний губернатор Севастополя, вистачить тижні на три, а бензину - на місяць.

Саме через Керченський міст окупанти здійснювали 75% забезпечення своєї армії на півдні України.

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