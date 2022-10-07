Де дощитиме у вихідні: синоптики надали прогноз погоди на 8-9 жовтня

У багатьох районах очікують ранкові та вечірні тумани.

Прогноз погоди на 8-9 жовтня тішитиме жителів багатьох регіонів України, але у деяких районах у суботу та неділю пройдуть дощі.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

У перші суботу та неділю жовтня в Україні буде переважно тепла і суха погода, а також поле підвищеного тиску. Температура істотно не зміниться, окрім деяких областей.

Скріншот відео: Український гідрометеорологічний центр

У вихідні погода порадує. У більшості регіонів - без опадів, лише в неділю вночі у західних, вдень у північних областях місцями невеликий дощ.

Вночі та вранці у вихідні місцями опуститься туман.

Температура вночі 3-10 градусів тепла, вдень 12-19 градусів, у південній частині, завтра і в західних областях до 22 градусів.

У понеділок на Лівобережжі часом дощі, на решті території без опадів; температура вночі 4-11 градусів, в західних областях 0-5 градусів тепла, вдень в Україні 10-16 градусів.

Погода у Києві та області у вихідні

Прогноз погоди на Київщині 8-9 жовтня обіцяє невелику хмарність, але без опадів. Вночі та вранці місцями опуститься туман. Вітер переважно південно-східний 5-10 м/с. Температура по області вночі 3-8 градусів, вдень 14-19 градусів;

У Києві вночі очікують 6-8 градусів, а вдень - 16-18.

Нагадаємо, раніше синоптикиня Наталка Діденко прогнозувала, що потепління в Україні триватиме тиждень – до 12 жовтня. Повітря прогріється від 14 до 21 градуса тепла.

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