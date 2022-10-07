Где будет дождь в выходные: синоптики дали прогноз погоды на 8-9 октября

Во многих районах ожидают утренние и вечерние туманы.
Прогноз погоды на 8-9 октября будет радовать жителей многих регионов Украины, но в некоторых районах в субботу и воскресенье пройдут дожди.
Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.
В первые субботу и воскресенье октября в Украине будет преимущественно теплая и сухая погода, а также поле повышенного давления. Температура не изменится, кроме некоторых областей.
В выходные погода порадует. В большинстве регионов без осадков, лишь в воскресенье ночью в западных, днем в северных областях местами небольшой дождь.
Ночью и утром по выходным местами опустится туман.
Температура ночью 3-10 градусов тепла, днем 12-19 градусов в южной части, завтра и в западных областях до 22 градусов.
В понедельник на Левобережье временами дожди, на остальной территории без осадков; температура ночью 4-11 градусов, в западных областях 0-5 градусов тепла, днем в Украине 10-16 градусов.
Погода в Киеве и области в выходные
Прогноз погоды в Киевской области 8-9 октября обещает небольшую облачность, но без осадков. Ночью и утром местами опустится туман. Ветер преимущественно юго-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 3-8 градусов, днем 14-19 градусов;
В Киеве ночью ожидают 6-8 градусов, а днем – 16-18.
Напомним, ранее синоптикиня Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине продлится неделю – до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.
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