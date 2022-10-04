В Карпатах выпал снег и приморозило: атмосферное фото

В Карпатах держится холодная и даже морозная погода.

Во вторник, 4 октября, на горе Пип Иван Черногорский снег. Больше — температура воздуха опустилась до минусовой.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 9:35 04.10.2022 г. на г. Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный, 1 м/с., температура окружающей среды -3°С", — говорится в сообщении.

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Как сообщалось, вскоре в Украину придет бабье лето. Потепление в Украине начнется со среды — 5 октября и продлится неделю — до 12 октября. Воздух прогреется от 14 до 21 градуса тепла.

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