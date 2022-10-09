Подрыв Крымского моста: мир поздравляет украинцев

Мировые политики приветствуют украинцев после подрыва Крымского моста, хотя доказательств причастности Украины к событию – никаких, говорится в ТСН.

Одним из первых Украину поздравил с взорванным Керченским мостом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. А польский депутат Европарламента Роберт Бедронь написал: бальзам на сердце, хорошо, что Путин получил на день рождения такой подарок, надеюсь, он получит еще. Крымский мост провел референдум, пишет на своей странице словацкая полиция, и 99 и 7 десятых процентов высказались за присоединение к воде.

К подрыву моста вроде бы причастен грузовик, заехавший с российской стороны, с Тамани. Он перевозил удобрения, заказанные Интернетом. Есть и другие версии – подводное минирование опор. Мощность взрыва оценивается в несколько тонн в тротиловом эквиваленте.

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Самоподрыв и очевидная провокация – так на взрыв Керченского моста отреагировал Офис президента. Михаил Подоляк отмечает, что все это – логистика подрыва, синхронизация с топливным эшелоном для усиления взрыва, объем уничтожения дорожного полотна – указывает на российский след. Мол, ФСБ и Частная военная компания пытаются избавиться от руководителей Минобороны и Генштаба. Но подрыв моста – личного проекта Путина – не только подрывает позиции ФСБ, но и дает военным алиби за системные поражения на юге Украины.

Кремлевская методичка после взрыва не медлит: пропагандисты обязаны делать акцент на том, что мост не разрушен, а немного поврежден и уже вроде бы идет "подготовка к его ремонту".

Российским туристам незаконные власти аннексированного полуострова пообещали компенсировать лишние сутки проживания, их там насчитали почти 50 тысяч. Поэтому несмотря на погоду, открывают паромную переправу, закрытую после того, как достроили мост. Она еще не заработала, а очередь к ней растягивается на несколько километров.

В Крыму спешат покупать бензин и запасаться продуктами. Сахара, воды и макарон, рассчитал незаконный губернатор Севастополя, хватит недели на три, а бензина – на месяц.

Именно через Керченский мост оккупанты осуществляли 75% обеспечения своей армии на юге Украины.

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