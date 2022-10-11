Окупанти влаштували катівню біля монастиря у Святогірську – СБУ

У катівні насильно тримали місцевих жителів, які підтримували територіальну цілісність України

Співробітники СБУ виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Зазначається, що катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

Як повідомляється, під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів.

У рамках розпочатого кримінального провадження за ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України тривають слідчо-оперативні дії.

Наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

Деокупація Донеччини

Нагадаємо, ЗСУ звільнили Святогірськ 12 вересня. Бійці зайшли до населеного пункту та почали знімати фото й відео. Згодом інформацію підтвердили в Нацгвардії.

Лиман українські військові звільнили 1 жовтня, піднявши в місті український прапор. Зараз там відбувається масштабне розмінування, тож людям поки не рекомендують повертатися додому.

У Лимані та Святогірську розпочали ексгумацію та перепоховання тіл загиблих і померлих під час російської окупації. На міському кладовищі Святогірська перепоховали 21 тіло. Ці тіла належать загиблим в окупації цивільним.