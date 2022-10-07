От иранских дронов Украина может спасти Израиль: Снегирев рассказал детали

Израиль может передать Украине антидроновые ружья для борьбы с дронами-камикадзе иранского производства.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Достаточно положительные моменты – заявления израильской стороны, что они, возможно, передадут нам антидроновые ружья. Ведь именно Израиль заинтересован в моменте отработки тактики противодействия использованию этих БПЛА. Потому что следующей страной по поводу возможных атак этих дронов станет именно Израиль", – пояснил эксперт.

Он также рассказал, как Израиль уничтожил дроны-камикадзе, которые планировал передать Иран в РФ.

"Нам стоит поблагодарить израильских братьев за то, что Израиль нанес ракетно-бомбовый удар по заводу по производству этих беспилотных летательных аппаратов вблизи Дамаска. Были полностью уничтожены и сам завод, и склад так называемой готовой продукции — то есть уже готовые дроны-камикадзе, которые должны были отправить в Российскую Федерацию. Это позитив", – рассказал Снегирев.

"Помимо стрелкового оружия, сейчас отработан другой механизм противодействия этим беспилотникам. То есть Вооруженные силы Украины на любой вызов дают адекватный ответ", – отметил военный эксперт.

Чем опасны иранские дроны-камикадзе Shahed-136

Эти дроны-камикадзе представляют опасность больше не для военных, а для гражданских и стационарных гражданских объектов, пояснил эксперт Сергей Грабский. По его словам, пока не существует системы ПВО, которая бы гарантированно сбивала все такие БПЛА. Поэтому украинские военные сбивали их и из стрелкового оружия, и с ЗРК, и с истребителей.

Несмотря на активное применение Россией дронов Shahed-136, это вряд ли существенно повлияет на ход войны в Украине, считают специалисты американского Института исследования войны (ISW).

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