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На Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники та ворожу ракету: деталі атаки

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На Черкащині протиповітряна оборона збила два безпілотники та ворожу ракету: деталі атаки

Фото: Associated Press

доповнюється...

Ввечері 10 жовтня над Канівщиною Черкаської області сили ППО збии два ворожі безпілотники. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Крм того, у Черкаському районі під час повітряної тривоги, яку почалася о 17:31, а закінчилася о 18:26 збили ворожу ракету. Одна людина травмована. Пошкоджено близько 20 домоволодінь. 

"Важливо убезпечуватися під час кожної тривоги. Навіть збита ракета вкрай небезпечна. Особливо, якщо вона не вибухнула в повітрі", - наголосив керівник області.

Фото: Ігор Табурецью / ©
Фото: Ігор Табурецью
Фото: Ігор Табурецью / ©
Фото: Ігор Табурецью

Обстріли України

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох великих містах України пролунали вибухи. Лише до обіду окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Станом на 17:00 сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури у 12 областях та Києві, де виникло понад 30 пожеж. Внаслідок ворожих атак загинуло 11 осіб, травмовано – 89.

Президент Володимир Зеленский відреагував на масовані ракетні удари росіян на містах України вранці 10 жовтня і закликав українців не залишайте укриттів, бути сильними й берегти себе і рідних. Глава держави підтвердив, що внаслідок російських обстрілів в Україні є загиблі та поранені.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
319
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