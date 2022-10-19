Два райони Одеси залишилися без світла

Йдеться про частину Київського та Малиновського районів міста.
Два райони Одеси 19 жовтня частково залишилися без світла.
Про це з посиланням на ДТЕК Одеські електромережі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
Він зазначив, що відсутність електропостачання у частині Київського (Чорноморка) та Малиновського районів міста, пов'язано із проведенням ремонтних робіт.
Відновлення живлення буде орієнтовно з 19:00.
Раніше міський голова Житомира Сергій Сухомлин розповів, що 19 жовтня у місті не працює електротранспорт і багато підприємств через вчорашні ворожі удари по об'єкту енергозабезпечення.
Нагадаємо, 18 жовтня РФ знову масовано обстріляла Україну. Так, окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Києва - вдарили трьома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури в Деснянському районі столиці, внаслідок чого загинуло троє людей. Також завдали ударів по об'єктам енергозабезпечення у Житомирі, внаслідок чого місто залишилося без світла і води.
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