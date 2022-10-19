Историк описал финал Лукашенко: "Совершит последний прыжок на Украину"

Украинский историк Александр Палий считает, что конец самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко будет очень трудным. Поскольку, по его мнению, у "бульбофюрера" грешков не меньше, чем у российского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение высказал украинский историк в интервью ТСН.ua.

"Нет, Лукашенко не попытается вернуться (в цивилизованный мир – ред.). Все, для него этот рубикон перейден . В лучшем случае он может рассчитывать на какого-то вассала. Когда он будет видеть, что Россия клонится к упадку, у нет нет никаких шансов, он будет играть роль лучшего васала.Но может так случиться, скорее всего, произойдет.Что он вот этот последний скачок на Украину совершит.Он будет считать, что другого пути нет.То есть там почти ядерное оружие.Россия передаст ему ядерную оружие. Это тоже исключать нельзя. Хотя понятно, что американская сторона будет тогда соответствовать симметрично", — сказал он.

Эксперт добавил, что Лукашенко уцепился за власть, ведь он понимает, что без нее "он – никто". А Россия на этом играет, что ей удается.

"Лукашенко — это "совковый" человек. Это последние такие кадры. Он будет еще "совковым" еще во времена Горбачева. То есть, это такой человек, который понимает власть в таком толковании: без власти ты — пыль лагерная, ты — никто. Поэтому он вцепился в эту власть. Это т*па "совковая" бюрократия. Россия постоянно на этом играла, что он уцепился за власть. И ей это удалось. Это – человек патологический. Конец будет очень тяжел, потому что он успел нагрешить немного меньше, чем Путин. Потому понятно, чем это все к нему вернется. Он не имеет вокруг себя ничего: ни народа, ни надежной бюрократии, ни своей страны. Он играет за себя, чем уничтожает Белоруссию", - отметил Палий.

Путин втягивает Беларусь в войну против Украины

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помогает Путину в войне против Украины от 24 февраля. Именно с территории Белоруссии на северные регионы пошли в наступление русские войска. Оттуда же РФ запускает по Украине ракеты.

Недавно Лукашенко и Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск в рамках Союзного государства. Диктатор РБ заявил, что вроде бы Украина готовилась нанести удар по его государству. Как сообщили в Генштабе ВСУ, в отдаленных населенных пунктах Беларуси идет скрытая мобилизация.

Между тем, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр также не исключает нового наступления на Украину с территории Беларуси и считает, что для этого могут привлечь белорусских военных.

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