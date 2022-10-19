Історик описав фінал Лукашенка: "Здійснить останній стрибок на Україну"

Український історик Олександр Палій вважає, що кінець самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка буде дуже важким. Оскільки, на його думку, у "бульбофюрера" грішків не менше, ніж у російського диктатора Володимира Путіна.

Таку думку український історик висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

"Ні, Лукашенко не спробує повернутися (до цивілізованого світу - ред.). Все, для нього цей рубікон перейдений. У кращому разі він може розраховувати на якогось там васала. Коли він буде бачити, що Росія хилиться до занепаду, у неї немає жодних шансів, він буде грати роль найкращого васала. Але може так трапитися, найімовірніше, станеться. Що він ось цей останній стрибок на Україну здійснить. Він буде вважати, що іншого шляху немає. Тобт там майже ядерна зброя. Росія передасть йому ядерну зброю. Це теж виключати не можна. Хоча зрозуміло, що американська сторона буде тоді відповідати симетрично", - сказав він.

Експерт додав, що Лукашенко вчепився за владу, адже він розуміє, що без неї "він - ніхто". А Росія на цьому грає, що їй вдається.

"Лукашенко - це "совкова" людина. Це останні такі кадри. Він був "совковим" ще в часи Горбачова. Тобто це така людина, яка розуміє владу в такому тлумаченні: без влади ти - пилюка табірна, ти - ніхто. Тому він вчепився у цю владу. Це тупа "совкова" бюрократія. Росія постійно на цьому грала, що він вчепився за владу. І їй це вдалося. Це - людина паталогічна. Кінець буде дуже важкий, бо він встиг нагрішити ненабагато менше за Путіна. Тому зрозуміло, чим це все до нього повернеться. Він немає навколо себе нічого: ні народу, ні надійної бюрократії, ні своєї країни. Він грає за себе, чим знищує Білорусь", - зазначив Палій.

Путін втягує Білорусь у війну проти України

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко допомагає Путіну у війні проти України від 24 лютого. Саме з території Білорусі на північні регіони пішли в наступ російські війська. Звідти ж РФ запускає по Україні ракети.

Нещодавно Лукашенко і Путін домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ у межах Союзної держави. Диктатор РБ заявив, що начебто Україна готувалася завдати удару по його державі. Як повідомили у Генштабі ЗСУ, у віддалених населених пунктах Білорусі йде прихована мобілізація.

Тим часом заступниця міністра оборони України Ганна Маляр також не відкидає нового наступу на Україну з території Білорусі та вважає, що для цього можуть залучити білоруських військових.

Читайте також: