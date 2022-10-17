Путин втягивает Беларусь в войну против Украины: эксперт объяснил, чем это грозит Лукашенко

Политолог рассказал, могут ли белорусы выйти на митинги против войны.

Попытки президента России Владимира Путина втянуть Беларусь в открытую войну против Украины могут повлечь за собой массовое недовольство белорусов и протесты против режима Александра Лукашенко.

Об этом рассказал политический эксперт Петр Олещук на Youtube-канале ТСН.

"Сейчас режим Лукашенко планирует проводить скрытую мобилизацию. Это будет для Беларуси гораздо хуже, в том числе экономический результат, чем какие-либо санкционные ограничения", — считает Олещук.

На вопрос, могут ли белорусы снова выйти на митинги, политолог ответил:

"Конечно, могут, но сейчас в Беларуси внедрен чрезвычайно жесткий авторитарный режим, который, по многим параметрам, довольно давно делал то, к чему путинский режим пришел относительно недавно. Он держится на терроре. Совершенно очевидно, что режим будет продолжать этот террор, и он к продолжению террора готов".

По его словам, террор в Беларуси "может лишь усиливаться по мере того, как Лукашенко будет испытывать все большее давление со стороны России относительно непосредственного вступления в войну своими вооруженными силами".

"Он уже является участником войны, и, по всем параметрам, он является участником агрессии против Украины. Но именно сейчас Россия требует, чтобы он посылал белорусскую армию. Это будет означать все большую угрозу взрыва в Беларуси, и очевидно, что террор будет только усиливаться. Но до какого предела террор может усиливаться без последствий для режима — очень сложный вопрос с политической точки зрения", — отметил Олещук.

Напомним, в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

Главное управление разведки Минобороны Украины еще в сентябре обнародовало данные, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из РФ.

В то же время в Беларуси стартовала скрытая мобилизация, которую сейчас проводят в селах, не затрагивая крупных городов. Мобилизация будет проходить под видом проверки боевой способности войск. Военный эксперт Олег Жданов отметил, что в РБ в первую очередь будут призывать военных со специальностями, дефицитными в российской армии.

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