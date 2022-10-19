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Через 15 років Росія може розпастися на кілька інших держав - український історик

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Через 15 років Росія може розпастися на кілька інших держав - український історик

Фото: Associated Press

На території Росії через 15 років може бути кілька держав. На кордонах між Росією та Європою буде зона безпеки.

Через 15 років Росія може розпастися на кілька інших держав. Водночас на кордонах між РФ та Європою буде збудована зона безпеки.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів український історик Олександр Палій.

“На території Росії може бути кілька державних утворень. А на кордонах між Росією та Європою буде зона безпеки, де російських збройних сил не буде. Це буде результатом цієї війни. Але це не заперечує того факту, що Москви може не бути. Це можливо за нинішньої політичної верхівки”, - наголосив  Олександр Палій.

Водночас, за його словами, Білорусь залишиться, бо її ніхто не буде чіпати, оскільки жодного стратегічного значення вона не має.

Нагадаємо, що окупанти за день використали проти українців дев'ять дронів-камікадзе.

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