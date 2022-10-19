Третя світова війна: історик припустив, коли Путін може її розв'язати

Єдине, що стримує Путіна від застосування ядерної зброї - це страх відповіді від інших ядерних держав.

Український історик Олександр Палій припускає, що Росія може розпочати Третю світову війну, коли не побачить реакції Заходу на якісь певні дії.

Таке припущення український історик висловив в інтерв'ю ТСН.ua.

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"Що може бути підставою для початку Третьої світової війни чи застосування ядерної зброї проти інших країн, насамперед України - це те, що вони можуть побачити, що їм за це нічого не буде або буде терпима річ. Путін вперся в цю тему (підрив на "Північних потоках" - ред.). Він боїться реакції США та інших ядерних країн. Я думаю, що у нього є підстави боятися. Він думав, що у нього сильна армія, але виявилося, що ні. Можливо, з ядерною зброєю та сама ситуація. Йому страшнувано застосовувати. Це єдине, що зупиняє його не завдати ядерного удару", - вважає він.

В оточенні Путіна з'явилися "сміливці", які критикують його

У вищому керівництві Росії з'явилися ті, хто почав критикувати дії військово-політичного командування. Опоненти Путіна чи не вперше за 20 років його правління заговорили про відставку диктатора. Відбувається це на тлі провалів окупантів у розпочатій в Україні війні.

Як вважає опозиціонер Ілля Пономарьов, в оточенні Путіна з'явилася група, яка хоче прибрати військове керівництво РФ. Зокрема, Шойгу і Патрушева.

Політтехнолог Михайло Шейтельман вважає, що розподіл влади в Москві вже почався. "Свіжі сили" прийшли з метою змістити все оточення Путіна. Зокрема, міністра оборони Сергія Шойгу та секретаря Радбезу Миколу Патрушева. За його словами, Путін став слабким. Це відчувають і його поплічники. Зокрема, засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин та очільник Чечні Рамзан Кадиров.