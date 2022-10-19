Третья мировая война: историк предположил, когда Путин может ее развязать

Единственное, что сдерживает Путина не применить ядерное оружие – это страх ответа от других ядерных государств.

Украинский историк Александр Палий предполагает, что Россия может начать Третью мировую войну, если не увидит реакции Запада на какие-либо действия.

Такое предположение украинский историк выразил в интервью ТСН.ua.

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"Что может быть основанием для начала Третьей мировой войны или применения ядерного оружия против других стран, прежде всего Украины — это то, что они могут увидеть, что им ничего не будет или будет терпима вещь. Путин уперся в эту тему (подрыв на "Северных потоках" – ред.). Он боится реакции США и других ядерных стран. Я думаю, что у него есть подставить бояться. Он думал, что у него сильная армия, но оказалось, что нет. Возможно, с ядерным оружием та же ситуация. Ему страшно применять. Это единственное, что останавливает его не нанести ядерный удар", - считает он.

В окружении Путина появились "храбрецы", критикующие его

В высшем руководстве России появились те, кто начал критиковать действия военно-политического командования. Оппоненты Путина впервые за 20 лет его правления заговорили об отставке диктатора. Происходит это на фоне провалов кафиров в начавшейся в Украине войне.

Как считает оппозиционер Илья Пономарев, среди окружающих Путина появилась группа, которая хочет убрать военное руководство РФ. В частности, Шойгу и Патрушева.

Политтехнолог Михаил Шейтельман считает, что раздел власти в Москве уже начался. "Свежие силы" пришли с целью сместить все оцепление Путина. В частности, министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совбеза Николая Патрушева. По его словам, Путин стал слабее. Это чувствуют и его прихвостные. В частности, основатель ПК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.