Іспанія зміцнює східний фланг НАТО через Росію: перекидає винищувачі

Іспанія відправить 14 своїх винищувачів для зміцнення східного флангу НАТО в рамках стратегії "реагування і стримування". Зокрема, літаки разом з військовими будуть перекинуті до Болгарії та Румунії.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Іспанії.

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Зазначається, шість винищувачів Eurofighter і 130 військових будуть відправлені до Болгарії в період із середини листопада до початку грудня для навчання. А до Румунії будуть перекинуті шість винищувачів F18M і також 130 військовослужбовців. Вони перебуватимуть там від грудня 2022 по березень 2023 року.

Як інформує Міноборони Болгарії, винищувачі Eurofighter мають прибути до Болгарії 1 листопада і до 23 грудня. Пілоти будуть виконуватимуть операції з охорони повітряного простору разом із болгарськими Військово-повітряним силами.

Росія погрожує НАТО через розширення на Схід

До повномасштабного вторгнення Росія вимагала від НАТО не розширятися на Схід Європи і, зокрема, не брати в Альянс Україну, однак НАТО відкинули такі вимоги. У Кремлі заявили, що нібито член НАТО біля російських кордонів становитиме їм загрозу.

Після вторгнення, на думку війського експерта Олега Жданова, Путін постійно провокує НАТО до прямого зіткнення. Як він пояснив, для чого РФ пряме зіткнення із оборонним союзом, бо престижніше програти Альянсу, ніж Україні.

Так, російські літаки два дні поспіль підлітали до кордонів однієї із краї НАТО - Польщі. Для перехоплення ворожих літаків екстрено здіймали і талійські винищувачі, які з адіяні в місії з повітряного патрулювання Польщі.

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