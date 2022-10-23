Советник Меркель предложил "депутинизировать" Россию

Советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген считает, что Россия должна выплатить репарации Украине и пройти "депутинизацию".

Об этом пишет DW.

"Должно быть что-то, что мы в Германии называем денацификацией. Что-то вроде "депутинизации". Люди должны понять, что политика Путина неприемлема, что нужно уважать международное право, права человека и основанный на правилах международный порядок", – сказал он.

Хойсген назвал несколько условий для послевоенного мира. Он призвал к персональной ответственности Путина, приведя пример Нюрнбергского процесса, в ходе которого военные преступники были приговорены к смертной казни и пожизненному лишению свободы.

"Это важно для жертв, но также и для предотвращения военных преступлений в будущем", – пояснил он.

Обещания Германии предоставить танки ВСУ

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T. 11 октября глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T, которые уже используются на территории Украины. Что касается танков, то их поставки до сих пор нет.

Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия передаст Украине до конца года большое количество ранее обещанной военной техники.