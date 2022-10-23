Радник Меркель запропонував "депутінізувати" Росію

Радник ексканцлера ФРН Ангели Меркель, голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен вважає, що Росія має виплатити репарації Україні та пройти "депутінізацію".

Про це пише DW.

"Має бути щось, що ми в Німеччині називаємо денацифікацією. Щось на кшталт "депутинізації". Люди повинні зрозуміти, що політика Путіна неприйнятна, що потрібно поважати міжнародне право, права людини і заснований на правилах міжнародний порядок", – сказав він.

Гойсґен назвав декілька умов для післявоєнного миру. Він закликав до персональної відповідальності Путіна, навівши приклад Нюрнберзького процесу, в ході якого військових злочинців було засуджено до страти і довічного позбавлення волі.

"Це важливо для жертв, але також і для запобігання військовим злочинам у майбутньому", – пояснив він.

Обіцянки Німеччини надати танки ЗСУ

Міністерка оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт 8 жовтня анонсувала надання Україні загалом 100 танків із Греції та Словаччини, а також системи ППО IRIS-T. 11 жовтня очільник Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Німеччина передала Україні IRIS-T, які уже використовуються на території України. Щодо танків, то їх постачання досі немає.

Міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт заявила, що Німеччина передасть Україні до кінця року велику кількість раніше обіцяної військової техніки.