Жданов оценил вероятность ядерного удара Путиным: "Хотя, но очень боится"

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что применение Путиным ядерного оружия возможно только в теории, а на практике это практически нереально.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

"Теоретически он может ударить. У него тактическое ядерное вооружение. Но на сегодняшний день условия поставлены настолько жестко для РФ, что даже западные разведки оценивают вероятность применения ядерного оружия как очень низкую. Путин может и хочет, но он очень боится. И Путин хочет взять. участие в строительстве нового мирового порядка, он не собирается ни в рай, ни в ад.Как он говорил: "Все сдохнут, а мы в рай".Нет, это опасность.Человек, который планирует свое будущее даже ближайшее... Вот ему сейчас нужны переговоры, и она делает все возможное и невозможное для того, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.Ему нужно прекращение огня, его армия проигрывает.Она сегодня уже не может наступать, только отдельные участки, которые я не учитываю. это же наступают не Вооруженные силы России, а частные военные компании», – сказал он.

Жданов подчеркнул, что кремлевский диктатор не сможет нажать на красную кнопку.

"Возможно, Путин и хочет, но он не может его применить. Так что не переживайте. Мероприятие следит так же, как и мы. Им не нужен здесь второй Чернобыль, им не нужен источник радиоактивного заражения. Они сидят и "план Маршалла" пишут и хотят его уже утвердить кто что будет инвестировать, чтобы восстанавливать Украину. Они не дадут Путину этого сделать. Это не преувеличение, это констатация факта на сегодняшний день", – подчеркнул он.

Как мир отреагирует на ядерный удар России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что даже применение Россией маломощного ядерного оружия фундаментально изменит характер войны в Украине, и это, конечно, будет иметь последствия.

А высокий представитель ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Эксглава ЦРУ Дэвид Петреус даже назвал возможные цели, которые будут атакованы со стороны США в ответ на ядерный удар РФ. Речь идет о затоплении Черноморского флота, ударах по военным базам в Крыму и российским войскам на территории Украины.

Американский философ и политолог Фрэнсис Фукуяма допускает, что Путин может применить ядерное оружие, однако тогда в войну вступят НАТО и США. Россия в таком случае будет уничтожена, и это будет иметь негативные последствия для самого Путина.