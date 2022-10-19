Маск побідкався через витрати на Starlink для України та вказав суму

Бізнесмен стверджує, що SpaceX не отримала грошей від Міноборони США за Starlink для України.

Власник SpaceX Ілон Маск повідомив, що компанія втрачає близько 20 млн дол. на місяць через Starlink для України.

Про це бізнесмен написав у Мережі.

"SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов'язані з посиленими заходами безпеки для захисту від кібервійн, але ми продовжимо це робити (зітхання)", – йдеться в заяві Маска.

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За його словами, SpaceX не отримала грошей від Міноборони США за Starlink для України, а роботу приблизно 11 тис. терміналів оплачують "кілька інших країн, організацій та приватних осіб".

Скандали з Маском і Starlink

Від початку жовтня Маск одну за одною зробив низку скандальних заяв на тему війни в Україні. Так, він описав власне бачення миру між Україною та Росією, вказавши, що окупований Крим повинен належати країні-агресорці. За це на бізнесмена обвалився шквал критики з боку українців, зокрема і влади.

Опісля Маск заявив, що Росія проводить часткову мобілізацію, тому "перемога України в тотальній війні малоймовірна".

Після того, як скандал набрав обертів і на нього відреагував президент Володимир Зеленський, бізнесмен сказав, що перебуває на боці України, "але масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Та на цьому все не завершилось. Згодом Маск написав у Мережі, що "у східних регіонах України більшість населення віддає перевагу Росії".

В середині жовтня Маск заявив, що SpaceX не платитиме за Starlink для України і відмовляється постачати нові.Бізнесмен нарікав на брак коштів та просив про оплату від Пентагону. У Пентагоні ж заявили, що більшість терміналів зв’язку для України оплатили саме США, Польща та інші благодійники.

Згодом Маск вирішив виправдатися за відмову від фінансування Starlink для України, заявивши, що РФ намагається вбити цю систему роботи супутникового Інтернету.

Ще пізніше бізнесмен повідомив про відкликання компанією звернення до Пентагону щодо оплати роботи Starlink в Україні.

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