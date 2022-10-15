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Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

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Ілон Маск продовжить фінансувати Starlink в Україні

Фото: Associated Press

Незважаючи на велику кількість витрачених ресурсів, засновник SpaceX вирішив відмовитися від ідеї припинення фінансування Starlink в Україні.

Американський підприємець Ілон Маск, який нещодавно зробив низку скандальних заяв, повідомив, що продовжить фінансувати систему супутникового зв'язку Starlink в Україні.

Про це він написав у Twitter.

"Хоча Starlink усе ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів від платників податків, ми просто продовжуватимемо безкоштовно фінансувати уряд України", – заявив Маск.

Відмова фінансування Starlink

ЗМІ писали, що власник компанії SpaceX Ілон Маск вирішив не платити за "Старлінки" в Україні і відмовляється постачати нові. Компанія SpaceX нарікає на брак коштів і просить про допомогу Пентагон, тому SpaceX звернулася до американського Міністерства оборони, щоби те взяло на себе фінансування супутників в Україні. 

Відповідне прохання від SpaceX надійшло до Пентагону після нещодавніх повідомлень від українських військових про масштабні збої в роботі Starlink, які могли вплинути на контрнаступ ЗСУ. Багато таких перебоїв були зафіксовані під час прориву українськими військовими лінії фронту на окуповану територію. А деякі проблеми фіксувалися під час боїв.

Згодом Маск виправдався за відмову фінансувати Starlink в Україні. Він заявив, що Росія активно намагається знищити роботу системи супутникового інтернету.

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