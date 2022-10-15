Илон Маск продолжит финансировать Starlink в Украине

Несмотря на большое количество израсходованных ресурсов, основатель SpaceX решил отказаться от идеи прекращения финансирования Starlink в Украине.

Американский предприниматель Илон Маск, недавно сделавший ряд скандальных заявлений, сообщил, что продолжит финансировать систему спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом он написал в Twitter.

"Хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов от налогоплательщиков, мы будем просто продолжать бесплатно финансировать правительство Украины", – заявил Маск.

Победа с ним … даже после Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we'll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022

Отказ финансирования Starlink

СМИ писали, что владелец компании SpaceX Илон Маск решил не платить за "Старлинки" в Украине и отказывается поставлять новые. Компания SpaceX сетует на нехватку средств и просит о помощи Пентагон, поэтому SpaceX обратилась в американское Министерство обороны, чтобы это взяло на себя финансирование спутников в Украине.

Соответствующая просьба от SpaceX поступила в Пентагон после недавних сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на контрнаступление ВСУ. Многие такие перебои были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

Впоследствии Маск оправдался за отказ финансировать Starlink в Украине. Он заявил, что Россия активно пытается уничтожить работу системы спутникового Интернета.