Зеленский сказал, когда наступит мир

Общие потери россиян среди личного состава только убитыми уже приближаются к 65 тысячам.

Украинский президент Владимир Зеленский уверен, что мир наступит тогда, когда "для России станет невозможным ее террор".

Об этом глава государства сказал в традиционном видеообращении в субботу, 15 октября.

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"Только реальные победы Украины, только реальная защита свободным миром самого себя от российского террора и шантажа – защита санкциями, защита помощью Украины, – только полное вытеснение кафиров из украинской земли и демонтаж агрессивных возможностей государства-террориста – все это путь к миру. Мир станет возможно тогда, когда для России станет невозможным ее террор", — сказал он.

По словам Зеленского, общие потери россиян среди личного состава только убитыми уже приближаются к 65 тысячам. Он отметил, "столько граждан России отдали свои жизни за возможность кучки людей в Кремле игнорировать реальность. И после того, как идет российская "могилизация", можно сказать, что и 100 тысяч погибших граждан России не будут побуждать Кремль о чем-то задуматься".

Война России против Украины

Вооруженные силы Украины успешно отразили атаки армии РФ в Донецкой области, но враг продолжает сосредоточивать усилия на попытках выхода на административную границу Донбасса, а также на содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

По состоянию на 15 октября, по данным Генерального штаба РФ, общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 64 700 тысяч человек. Данные уточняются.

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