Зеленський сказав, коли настане мир

Загальні втрати росіян серед особового складу тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч.

Український президент Володимир Зеленський впевнений, що мир настане тоді, коли "для Росії стане неможливим її терор".

Про це глава держави сказав у традиційному відеозверненні у суботу, 15 жовтня.

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"Тільки реальні перемоги України, тільки реальний захист вільним світом самого себе від російського терору й шантажу – захист санкціями, захист допомогою Україні, – тільки повне витіснення окупантів з української землі та демонтаж агресивних можливостей держави-терориста – все це шлях до миру. Мир стане можливим тоді, коли для Росії стане неможливим її терор", - сказав він.

За словами Зеленського, загальні втрати росіян серед особового складу тільки вбитими вже наближаються до 65 тисяч. Він зазначив, "стільки громадян Росії віддали свої життя за можливість купки людей у Кремлі ігнорувати реальність. І по тому, як триває російська "могилизация", можна сказати, що і 100 тисяч загиблих громадян Росії не спонукатимуть Кремль про щось задуматися".

Війна Росії проти України

Збройні сили України успішно відбити атаки армії РФ у Донецькій області, але ворог продовжує зосереджувати зусилля на спробах виходу на адміністративний кордон Донеччини, а також на утриманні захоплених районів Харківської, Луганської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Станом на 15 жовтня, за даними Генерального штабу РФ, загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 64 700 тисяч осіб. Дані уточнюються.

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