Як вибрати ліхтарик для дому: на що звернути увагу

Під час війни існує загроза припинення електропостачання у оселі українців, а отже доречним буде підібрати ліхтарик якраз на такий випадок. Тим паче, освітлювальний прилад стане в нагоді і в мирний час у погребі, або на темній вулиці. У матеріалі ТСН.ua розповідаємо на що варто звертати увагу при виборі переносного ліхтаря.

Як вибрати ручний ліхтарик

Ручний ліхтарик стане в пригоді у щоденному використанні, адже він зручний, компактний та легкий. Можливо, ці ліхтарики та не найпотужніші, але свою функцію виконують на всі сто.

Різновидом ручного ліхтарика є тактичний ліхтар, що може бути встановлений як підствольна насадка для зброї.

Якщо вам важлива функціональність – радимо обирати модель ручного ліхтарика зі змінною головною частиною, де знаходиться джерело світла. У цьому випадку ви зможете обирати насадки та світлофільтри, які зможуть знадобитись в різних ситуаціях. Це може бути потужний світловий промінь, що здатен підсвітити дорогу навіть у тумані, або джерело розсіяного світла (дифузор) для використання у приміщенні, де вимкнули освітлення.

При виборі ручного ліхтарика, варто звертати увагу на центральну його частину, що містить кнопки управління. Ця частина не повинна бути гладкою: прогумоване покриття або рифлення допоможуть втримати ліхтарик у вологих руках чи мокрих рукавицях.

Якщо хвостова частина, тобто кришка, що закриває відсік з елементами живлення, плоска - ви зможете ставити ліхтарик на неї, що досить зручно.

Важливою характеристикою ручного ліхтарика є міцність, тому варто надавати перевагу металевим моделям, або ліхтарикам із міцного пластику.

Для усіх типів ліхтариків чудовим варіантом є корпус на основі сплавів алюмінію, тому що він водночас легкий, міцний, та не боїться іржі.

Як вибрати налобний ліхтарик

Цей різновид ліхтарів кріпиться на голові за допомогою гумової стрічки, промінь світла направлений туди, куди й голова людини що його носить. Таким чином, ваші руки при використанні налобного ліхтарика, залишаються вільними.

Недоліком таких ліхтариків є мала потужність, яка випливає з їх переваги – незначної ваги до 100 г та малих розмірів.

Як вибрати ліхтар-лампу

Ліхтар лампа надає розсіяне джерело світла, тому його можна закріпити під стелею кімнати або у наметі та використовувати як звичайну підвісну лампу. Такі лампи здатні освітлювати значну площу, наприклад, літній будиночок, альтанку, або кемпінг.

При виборі ліхтаря-лампи звертайте увагу на потужність моделі та варіанти з більшим часом автономної роботи.

Як вибрати ліхтарик-брелок

Такий ліхтарик кріпиться до ключів або ручки рюкзака як звичайний брелок та підходить для нескладних задач: підсвітити замкову щілину або підлогу, в пошуках дрібнички в темноті.

Такі моделі надзвичайно прості та не мають особливих функцій.

Яке джерело світла оптимальне для ліхтаря

У сучасних ліхтариках часто використовують світлодіоди. Ліхтарі можуть мати від одного, до десяти, або навіть більше світлодіодів різної потужності. Для світлодіодів характерне холодне, сірувато-блакитне світло, що зовсім не схоже на природне освітлення.

Важливою характеристикою джерел світла в ліхтарях є їх світлова потужність, що вимірюється у люменах.

10 - 40 люмен мають ліхтарики брелки та компактні міські ліхтарики.

40 - 100 люмен у налобних та туристичних ліхтарів. Така потужність є оптимальною для будь-якого переносного ліхтарика.

Тактичні ліхтарики зазвичай мають потужність в 100 – 250 люменів. Така потужність потрібна для різноманітних робіт, наприклад, для ремонтників на СТО.

250 люменів і більше використовуються у надпотужних ліхтарях для конкретних професійних завдань.

Що потрібно знати про джерело живлення для ліхтаря

Переносні ліхтарі можуть живитися від батарейок та від акумулятора.

Моделі на акумуляторному живленні підійдуть тим, хто планує використовувати ліхтарик часто, адже так не доведеться кожен раз купувати батарейки. Проте, самі акумулятори мають властивість виходити з ладу, якщо їх довго не використовувати.

Якщо ж ви вирушаєте у довгий похід, або не знаєте коли наступного разу буде нагода підзарядити акумулятор – вибирайте ліхтарик на батарейках.

Важливо, щоб ви могли з легкістю купити нові батарейки для ліхтарика, тому обирайте моделі де використовуються розповсюджені джерела живлення, тобто батарейки типу АА та ААА.

Чудовим рушенням буде ліхтарик, який працює як на акумуляторах, що мають форм-фактор батарейок АА чи ААА типу, так і на самих батарейках.

Якщо ж ви зупинили свій вибір на акумуляторних ліхтариках, ознайомтесь з наявними типами їх заряджання:

від побутової мережі напругою 220 В,

від USB-порту,

від енергії сонця (на сонячних батареях),

від динамомашини,

від автомобільного прикурювача напругою 12 В,

Вдалим рішенням у ліхтариках є можливість заряджати його декількома способами.

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