В результате утренних обстрелов Украины пострадали 13 человек

Сегодня, 31 октября, в результате утренних российских обстрелов в Украине пострадали 13 человек.

Об этом сообщил начальник Нацполиции Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"На данный момент у нас есть 13 человек, которые были травмированы в результате сегодняшних атак РФ. И мы, конечно, будем вместе с СБУ, с прокуратурой устанавливать те убытки и фиксировать те преступления, которые были совершены сегодня на территории нашей страны", — сказал Клименко.

Ракетная атака РФ на Украину 31 октября

Утром 31 октября российская армия атаковала ракетами и дронами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Также от вражеских ударов пострадали мирные жители. По словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, в результате ударов в Киевской области получили травмы два человека, один из них — в тяжелом состоянии.

Еще четыре человека пострадали в результате утреннего ракетного удара по объекту энергетической инфраструктуры в Черкасской области.

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