"Евровидение-2023": кто претендует стать членом жюри нацотбора

В "Дії" уже можно проголосовать за кандидата, который займет судейское кресло.

В этом году в Национальном отборе на "Евровидение-2023" изменились правила. Украинцы сами будут выбирать членов жюри нацотбора.

В частности, у "Дії" уже появился опрос, где можно проголосовать за кандидата, который может занять кресло судей.

"Теперь каждый украинец сможет выбирать кандидата, который займет судейское кресло на нацотборе на конкурс. Проголосуйте, чтобы выбрать справедливое жюри. Ведь судьи нацотбора вместе с украинцами будут определять, кто представит Украину на весь мир на "Евровидении-2023", — говорится на официальной странице нацотбора в Instagram.

Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

В целом занять судейское кресло нацотбора на "Евровидении-2023" претендуют Джамала, Дзидзьо, Тина Кароль, Злата Огневич, Екатерина Павленко, Константин Томильченко, Юлия Санина, Тарас Тополя и Валерий Харчишин.

Опрос продлится до 7 ноября. Для того чтобы принять участие в голосовании, нужно зайти в "Дію", нажать "Послуги", затем "Опитування" и выбрать своего претендента. После завершения голосования будут выбраны три кандидата, которые впоследствии будут определять, кто из артистов будет представлять Украину на "Евровидении-2023".

Читайте также: