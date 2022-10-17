Батьківські суботи листопада 2022 року: коли віряни будуть поминати предків

Для православних вірян листопад - особливий місяць. Адже на нього припадає одразу чотири батьківські суботи. Хоча Церква офіційно визнає лише одну - Дмитрівську. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли поминальні суботи листопада і які традиції існують.

Батьківські суботи в листопаді 2022 року: дати

Єдиною батьківською суботою, яку офіційно визнає Церква, є Дмитрівська субота. 2022 року вона припадає на 5 листопада. Але українці традиційно поминали предків в останній місяць осені щосуботи. Отже, дати інших батьківських субот 2022 року:

12 листопада - Кузьмина субота;

- Кузьмина субота; 19 листопада - Михайлівська субота;

- Михайлівська субота; 26 листопада - батьківська субота перед Пилипом.

Старожили кажуть, що не потрібно кожної батьківської суботи нести до церкви панахиду. Зазвичай, вибирали лише якусь одну з них.

Офіційно закріпленою в правилах православної церкви є лише Дмитрівська субота. Однак у записах етнографів можна знайти згадки і про інші "іменні" поминальні дні. В народі їх зазвичай називали "осінніми дідами".

Після останньої батьківської суботи вже починався Різдвяний піст, який також називають Пилипівкою. Триває він від 28 листопада до самого Святвечора (тобто до 6 січня).

Дмитрівська поминальна субота: традиції

Дмитрівська поминальна субота: традиції / Фото: pixabay.com

Історично Дмитрівська субота існує від XIV століття. Тоді поминали лише воїнів, які загинули під час битви. Але згодом почали згадувати всіх своїх предків.

В православній вірі молитва за тих, хто помер, має не менш важливе значення, аніж молитва за живих. Це - особливе благословення роду. Тому краще придбати невеликий блокнотик "Пом'яник", куди ви будете записувати імена живих і тих, хто помер, щоб за них молилися. Пом'яник можна брати з собою до храму або використовувати під час домашньої молитви.

Ввечері перед кожною батьківською суботою в церквах традиційно правлять парастас або Всеношну.

Що можна робити на Дмитрівську суботу

На Дмитрівську суботу традиційно від самого ранку йдуть до церкви. Після літургії починається заупокійна панахида - це спеціальне богослужіння. Священники зачитують Пом'яники та поминальні записки, які передають віряни. В ці дні корисно причаститися.

Як писати записку "За упокій":

перерахуйте в ній імена всіх тих близьких і рідних, які померли;

зверніть увагу, що в записках можна згадувати лише тих, хто помер у православній вірі;

але вдома за іновірців також можна молитися.

Потім обов'язково запалюється свічка. В церковній традиції свічки відіграють роль пожертви. Взагалі, свічки дозволено ставити в будь-який свічник, але на Дмитрівську суботу краще вибрати канон. Це спеціальний свічник для свічок за упокій, який має форму прямокутного столу з хрестом. Перед каноном священник здійснює панахиду. Під час богослужіння ви можете ставити свічки за всіх родичів та близьких, кого хочете згадати в молитві.

Часто в церквах на батьківські суботи ставлять великий стіл для пожертв. Пожертви варто залишати лише за покликом душі. Можна класти все, крім м'ясних продуктів. Зазвичай, на столі залишають печиво, хліб, олію, борошно, крупи. Їх після богослужіння роздають бідним людям, до дитячих будинків, нужденним.

Після панахиди можна піти на кладовище. Там ще раз моляться за душу родичів і близьких, яких вже немає з нами. Також запалюють свічку. А ось залишати їжу - це не християнська традиція. Тому від неї краще відмовитися. Не варто оскверняти кладовище брудними словами, курінням, алкоголем.

Цього дня можна приготувати поминальний обід. Його супроводжують і закінчують молитвами. За столом зазвичай згадують гарні справи та позитивні риси характеру тих, хто помер.

Що не можна робити на Дмитрівську суботу

Що не можна робити у Дмитрівську суботу / Фото: pixabay.com

згадувати тих, хто помер, поганими словами;

не варто плакати за покійними, тому що це може принести лише тривогу;

в церкві не можна залишати м'ясні продукти, алкоголь (крім кагору);

не можна поминати покійних спиртними напоями;

краще не влаштовувати гучних вечірок і не галасувати - цей день варто провести в тиші;

не можна залишати на кладовищах їжу та алкоголь.

Молитва на Дмитрівську суботу 2022 року

Згадуючи покійних на Дмитрівську суботу, варто прочитати таку молитву:

Упокій, Господи, душі спочилих слуг Твоїх: батьків моїх (імена), родичів моїх (імена), благодійників моїх (імена), і всіх тих, хто поклав життя своє за волю України (імена), і всіх християн, і всяку душу, яка спочила і Твоєї Милости потребує, і прости їм всі провини їхні, вільні й невільні, і подаруй їм Царство Небесне, і створи їм вічну пам'ять. Амінь.