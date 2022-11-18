Велика Британія входить у рецесію: ВВП впаде, а рівень безробіття досягне піку

Рецесія триватиме понад рік, а зростання повернеться не раніше кінця 2024 року.

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант оголосив про входження економіки країни у рецесію. Вона матиме наслідки для домогосподарств по всій країні, прогнозують в уряді.

Про це пише Bloomberg.

Фунт впав трохи нижче $1,18, оскільки інвестори перетравлювали похмуру економічну перспективу країни на наступні кілька років, зазначило агентство.

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Хант заявив, що 2023 року ВВП країни знизиться на 1,4% в порівнянні з попереднім прогнозом зростання на 1,8%.

За прогнозами уряду, ціни на житло впадуть на 9% протягом наступних двох років і залишаться нижче поточного рівня протягом наступних пʼяти років.

Протягом наступних двох фінансових років рівень життя впаде на 7%. 2024 року рівень безробіття досягне піку в 4,9%. Рецесія триватиме більше року, а зростання повернеться до доковідного рівня не раніше кінця 2024 року.

Прогнози МВФ

У Міжнародному валютному фонді заявили, що перспективи світової економіки ще похмуріші, ніж прогнозувалося минулого місяця.

Серед причин невтішних прогнозів у МВФ назвали посилення грошово-кредитної політики, викликане високою інфляцією, слабкими темпами зростання в Китаї, а також перебоями з поставками і відсутністю продовольчої безпеки, викликаними вторгненням Росії до України.

Минулого місяця МВФ знизив свій прогноз глобального зростання на 2023 рік до 2,7% з попереднього прогнозу в 2,9%.

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