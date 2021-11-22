Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Гороскоп на 22 ноября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют повысить свою самооценку.

Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 22 ноября 2021 года рассказывает, что Девам следует работать над своими эмоциями, а Скорпионов ожидают новые испытания.

Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 22 ноября 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерик Елены Кузьмич.

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Карта дня "Пятерка мечей"

Вас могут оскорбить. Поэтому – защищайте свое. В отношениях может быть больно. На работе добивайтесь своего.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Карта дня "Королева пентаклей"

Работайте и получите достойный результат. На работе начните новый проект. А в отношениях следует доминировать.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Карта дня "Двойка мечей"

Вы знаете, что делать, но боитесь заглянуть правде в глаза. На работе ждите новые вызовы, а в отношениях – испытания.

РАК (22 июня-22 июля)

Карта дня "Колесница"

Все течет – все меняется. В отношениях отправляйтесь навстречу новым приключениям, а на работе – возможны командировки и переезды.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Карта дня "Четверка жезлов"

Обратите внимание на подписываемые документы. В отношениях выходите на новый уровень. На работе действуйте активнее.

ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Карта дня "Король кубков"

Работайте над своими эмоциями. В отношениях не поддавайтесь на провокации. На работе найдите единомышленников.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Карта дня "Колесо Фортуны"

Изменения – не за горами. В отношениях поразмышляйте над развитием, а на работе задумайтесь о запасном варианте.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Карта дня "Шестерка мечей"

Впереди – новые испытания. В любви вам могут совершить больно. На работе попытайтесь избежать конфликтов.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Карта дня "Туз мечей"

Интеллект – вот ваша основа оружие. В отношениях попробуйте добиться большего. На работе опирайтесь на проблемы.

КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)

Карта дня "Туз кубков"

Вас переполняют эмоции, но следует научиться с ними работать. В отношениях стремитесь к большему. На работе прислушивайтесь к голосу сердца.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Карта дня "Десятка мечей"

Ожидайте новых вызовов. В отношениях прислушивайтесь к внутреннему голосу. А на работе найдите искренних коллег, которые вас оградят.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Карта дня "Король пентаклей"

Пора развиваться. В отношениях прислушивайтесь к своим желаниям. А на работе двигайтесь вперед по карьерной лестнице.

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