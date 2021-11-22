Ситуация на Донбассе: боевики подозрительно затихли

За минувшие сутки потерь среди наших бойцов нет.
За прошедшие сутки, 21 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщили в штабе пресс-центра ООС.
В частности, враг стрелял:
- В направлении Попасной оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
- В сторону Катериновки противник совершил обстрел из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.
Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
Напомним, что в зоне ООС на неизвестном устройстве взорвались двое военных, они погибли на месте
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