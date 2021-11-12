В ООС на неизвестном устройстве взорвались двое военных, они погибли на месте

В ООС на неизвестном устройстве взорвались двое военных, они погибли на месте

Военные погибли на месте.

В зоне Операции объединенных сил 12 ноября в результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщили в вечерней сводке, передает штаб ООС.

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"Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы. С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня", — говорится в сообщении.

Отмечается, в районе населенного пункта Зайцево враг открывал огонь из гранатометов разных систем. В направлении Попасного оккупанты произвели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В пресс-службе ООС отметили, что украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Отметим, сегодня утром, 12 ноября, пророссийские боевики обстреляли населенный пункт Новозвановка в Луганской области. В результате вражеских действий разрушены жилые дома и хозяйственные постройки.

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