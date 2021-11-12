В ООС на невідомому пристрої підірвалося двоє військових, вони загинули на місці

В ООС на невідомому пристрої підірвалося двоє військових, вони загинули на місці

Військові загинули на місці.

У зоні Операції об'єднаних сил 12 листопада внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям.

Про це повідомили у вечірньому зведенні, інформує штаб ООС.

Також читайте У Дніпрі рятують бійця, якого ворожим лазером поранили у зоні ООС

"Російсько-окупаційні війська продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи. Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, в районі населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем. В напрямку Попасне окупанти здійснили обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У пресслужбі ООС зауважили, українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Зазначимо, сьогодні вранці, 12 листопада, проросійські бойовики обстріляли населений пункт Новозванівка, що в Луганській області. У результаті ворожих дій зруйновано житлові будинки та господарські будівлі.

Читайте також:

Російська контрабанда: Міноборони отримало військове озброєння на 1 млрд грн

Понад 13 тисяч смертей: США переконані, що головною перешкодою миру в Україні є Росія

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання