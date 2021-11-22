Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли

За минулу добу втрат серед наших бійців немає.

Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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Про це повідомили у штабі пресцентру ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

В бік Катеринівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, що в зоні ООС на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, вони загинули на місці

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