Категорія
Війна на Сході
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ситуація на Донбасі: бойовики підозріло затихли

pressjfo.news

За минулу добу втрат серед наших бійців немає.

Упродовж минулої доби, 21 листопада, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомили у штабі пресцентру ООС.

Зокрема, ворог стріляв:

  • В напрямку Попасної окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
  • В бік Катеринівки противник здійснив обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також зі стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. 

Нагадаємо, що в зоні ООС на невідомому пристрої підірвалися двоє військових, вони загинули на місці

Читайте також:

Справа вагнерівців: операцію відклали через домовленості про режим тиші на Донбасі

Справа вагнерівців: операцію відклали через домовленості про режим тиші на Донбасі
Наступна публікація