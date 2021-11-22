Як не підчепити коронавірус у закритому приміщенні: поради вченого

Краще уникати перебування у приміщенні з людьми, які не належать до вашої родини.

Найбільше вірусів циркулює у закритому приміщенні, тож саме там підхопити коронавірус найлегше. Як варіант - уникати таких місць, але що робити тим, хто мусить перебувати у закритих приміщеннях?

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Як уникнути зараження за таких умов, розповів в інтерв'ю швейцарському виданню Tages-Anzeiger відомий дослідник ризиків зараження вірусами Міхаель Рідікер

На думку вченого, найкраще уникати тривалого перебування у приміщенні з людьми, які не належать до вашої родини.

"Якщо це з будь-яких причин неможливо, вибирайте великі приміщення, які добре провітрюються. Якщо в приміщенні перебувають люди, які голосно розмовляють, краще його залишити. Також велику роль відіграє гарна захисна маска. Медичні маски, які щільно прилягають до обличчя, вже забезпечують певний захист. Але й вони пропускають близько чверті дрібних аерозолів. Основна проблема полягає в тому, що вони не щільно прилягають по краях. Я б рекомендував тільки ті маски, виробники яких тестують їхню ефективність і фіксують результати для різних типів аерозолів. Ще краще сертифіковані маски FFP2 та FFP3 без клапана", - радить Міхаель Рідікер.

На його думку, вірусне навантаження серед інфікованого населення розподілене дуже нерівномірно. У однієї людини воно може бути вищим, в іншої - нижчим.

"Якщо у людини дуже високе вірусне навантаження, то одна велика крапля рідини, яка виділилася під час розмови з нею, несе у собі десятки тисяч вірусів. Цього вже достатньо для зараження. При цьому люди з низьким вірусним навантаженням часто можуть виділяти в повітря менше одного вірусу на годину", - говорить вчений.

Нагадаємо, що Австрія закривається на локдаун, а Італію і Францію охопили COVID-протести.

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