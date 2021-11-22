Основатель Telegram Павел Дуров стал гражданином Франции

Состояние Павла Дурова в 2021 году достигало $17,2 млрд.

Российский бизнесмен, основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров, родом из Санкт-Петербурга, получил французское гражданство.

Об этом пишут российские СМИ.

Отмечают, что его имя есть в указе о натурализации и реинтеграции. Документ опубликова ли в официальном журнале Французской Республики.

По оценке Forbes, состояние Павла Дурова в 2021 году достигало $17,2 млрд.

Отметим, что российский программист Дуров уехал из РФ в 2014 году. Тогда он опубликовал у себя на странице "ВКонтакте" семь пунктов, без которых возвращение в Россию, по мнению предпринимателя, "не имеет смысла". Список содержал отсутствие системы честных и независимых судов, разнообразие противоречащих друг другу законов, несовершенство системы образования. Впоследствии он получил гражданство в Сент-Китсе и Невисе. В 2017 году Дуров переселился в Дубай.

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